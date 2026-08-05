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Балкан към напускащия Тадж Грийн: Благодарим ти!

  • 5 авг 2026 | 18:50
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Балкан към напускащия Тадж Грийн: Благодарим ти!

Балкан обяви официално, че се разделя с американското тежко крило Тадж Грийн, който за кратко време се превърна в ключов играч на отбора в хода на миналия сезон. Грийн бе със съществен принос за спечелването на титлата на България от ботевградчани през сезон 2025/26 и “зелените” изразиха чрез официалната си страница във Фейсбук благодарността си към играча. Американецът ще продължи кариерата си в Брауншвайг.

“С благодарност изпращаме Тадж Грийн, който продължава кариерата си в Basketball Löwen Braunschweig. Благодарим ти за времето, прекарано в Балкан, за енергията на игрището, за отдадеността и за всичко, което даде на този отбор. Успех в Германия, Тадж!”, написа Балкан в социалната платформа.

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Снимки: Sportal.bg

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