Капитанът на Балкан остава и през новия сезон

Отборът на Балкан продължава със селекцията за новия сезон, като от клуба обявиха, че ще разчитат на своя капитан Николай Грозев и през новия сезон в Sesame НБЛ и ЕвроКъп.

"Николай Грозев продължава с БК Балкан Ботевград! Ники подписа продължение на договора си, с което ще брани цветовете на клуба за 7-ми пореден сезон. През изминалата кампания той записа средно по 8.2 точки и 3.0 борби на мач. Лидерство, отдаденост и вярност към зеленото, Ники продължава напред с нас към историческия ни дебют в BKT EuroCup.", написаха от Балкан в профилите си в социалните мрежи Инстаграм и Фейсбук.

Вчера пък шампионите обявиха, че се разделят с Тадж Грийн и Алекс Симеонов.

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