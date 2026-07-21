Фенербахче взе само гол аванс срещу Гурник

Фенербахче победи с минималното 1:0 полския Гурник Забже в първия мач от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Турският гранд доминираше през по-голямата част от срещата, но пропусна шанса да си осигури по-изразително предимство.

Единственото попадение в двубоя падна в 37-ата минута. Андерсон Талиска изпълни прецизно пряк свободен удар и прати топката в мрежата на гостите за 1:0.

През второто полувреме домакините направиха още куп пропуски, като в главната роля отново бе Талиска. Бразилецът пропиля два сериозни шанса да удвои резултата съответно в 54-тата и 56-ата минута.

Натискът на Фенербахче продължи, но малшансът попречи на тима за по-категоричен успех. В 63-тата минута изстрел на Бартуг Елмаз намери напречната греда на полската врата.

Минималният аванс оставя интригата отворена преди реванша, където Фенербахче ще трябва да защитава преднината си в Полша. Ответният двубой ще се изиграе на 29 юли.

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