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Ман Юнайтед се развихри във втората си контрола

  • 24 юли 2026 | 21:26
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Ман Юнайтед се развихри във втората си контрола

Манчестър Юнайтед постигна победа с 5:0 над Розенборг в Трондхайм във втората си контрола от предсезонната подготовка. “Червените дяволи” се представиха доста по-силно от първата си проверка, когато загубиха от Рексъм с 0:1. Ман Юнайтед за първи път игра с новия си син резервен екип.

Майкъл Карик заложи почти на същия състав от първата контрола. Сред титулярите бяха Лени Йоро, Хари Магуайър, Люк Шоу, лятното попълнение Андрей Сантос, Мейсън Маунт, Брайън Мбемо и Джошуа Зиркзее. На пейката имаше доста юноши, а там за първи път бе 15-годишният Джей Джей Габриел, но той не влезе в игра.

Розенборг започна активно, но след десетата минута гостите започнаха да доминират. Мбемо и Зиркзее пробваха удари, които не затрудниха вратаря. В 28-ата минута Доргу бе изведен отлично от Сантос и отправи силен удар, но топката се удари в гредата. Секунди по-късно Ман Юнайтед поведе. Зиркзее подаде отлично на Шей Лейси, а 19-годишният талант откри резултата с хубав удар. Малко по-късно тимът на Карик удари втора греда, след като Йоро засече с глава центриране на Мбемо.

На почивката Карик направи само две смени и извади Магуайър и Шоу, като пусна Хари Амас и Джейдън Камасън. В началото на втората част Розенборг пропусна добра възможност да изравни, а след това Зиркзее стреля неточно. В 56-ата минута нидерландецът удвои аванса на “червените дяволи”. Той тръгна от собствената си половина, пусна наляво към Амас, който му върна, залъга двама бранители, а след това вратаря преди да прати топката в опразнената врата. Зиркзее се представи отлично целия мач и даде заявка да се бори за място в тима през следващия сезон.

След час игра Карик смени всички останали полеви играчи, а малко след това се стигна до трети гол във вратата на домакините. Младият Джейкъб Девани се разписа след ъглов удар и разбъркване в наказателното поле. Малко след гола норвежците удариха греда. Юнайтед обаче продължи да бележи. В 72-ата минута Амас направи резултата 4:0, а в 84-ата минута Итън Уилямс вкара пети гол за гостите. Асистенции за последните две попадения даде десния краен бранител Камасън.

Следващата контрола на Манчестър Юнайтед е срещу Атлетико Мадрид в Стокхолм на 1 август.

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