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Фулъм с двоен удар на пазара: взе дуо от Реал Мадрид

  • 4 авг 2026 | 01:56
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Фулъм с двоен удар на пазара: взе дуо от Реал Мадрид

Английският клуб Фулъм официално обяви трансферите на Гонсало Гарсия и Сесар Паласиос от испанския гранд Реал Мадрид. „Котиджърс“ са платили около 34 милиона паунда за 22-годишния нападател Гарсия, докато 21-годишният халф Паласиос е привлечен срещу сума от приблизително 8,5 милиона паунда. И двамата футболисти са добре познати на мениджъра на Фулъм Алваро Арбелоа, който преди това работеше в Реал. Те подписаха петгодишни договори с опция за удължаване с още една година.

Пред клубната телевизия Гарсия заяви: „Много съм благодарен и щастлив да бъда тук. Трябва да благодаря на ръководството и на Арбелоа за доверието, което ми гласуваха, и съм много, много развълнуван да започна“, добави той.

Паласиос от своя страна коментира: „Много съм емоционален да бъда тук. Вярвам, че това е перфектната стъпка в моята кариера.“

„Клубът показва голямо доверие в мен и аз ще го докажа на терена“, допълни халфът.

Гарсия е продукт на юношеската академия на Реал Мадрид, преди да пробие в първия отбор. Той е отбелязал 30 гола в 70 мача за Реал Мадрид Кастиля и е представял Испания до националния отбор до 21 години.

Паласиос има мачове за националните гарнитури на Испания до 20-годишна възраст.

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