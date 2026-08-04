Бернардо Силва: Нямаше как да откажа на Реал Мадрид

Бернардо Силва преживя своя първи ден като футболист на Реал Мадрид в понеделник. Португалският полузащитник, който пристига като свободен агент от Манчестър Сити, премина медицински прегледи сутринта и завърши двете тренировки за деня в базата на клуба, които бяха и първите му занимания под ръководството на Жозе Моуриньо. След това той даде интервю за клубната телевизия, в което сподели вълнението си.

„Много е специално и съм изключително щастлив да бъда тук. Няма нужда да се говори за този клуб, защото цялата му история говори сама за себе си“, заяви португалецът, който се постави в услуга на отбора: „Щастлив съм да започна и да се опитам да помогна на този отбор да продължи да печели, което той умее да прави. Аз съм просто още един, който ще помага и ще се стреми да следва победния път на този грандиозен клуб.“

Относно дебюта си на тренировките, той призна за тежката работа, но подчерта атмосферата в групата. „Уморен съм. Първата тренировка беше тежка, но съм много щастлив да се запозная със съотборниците си. Някои от тях вече познавам доста добре, защото съм играл срещу тях много пъти“, обясни той. „Хората тренират с много висока интензивност и това място се усеща като дом.“

Португалецът обърна внимание и на фигурата на Моуриньо, с когото в миналото са били съперници. „Били сме противници няколко пъти, а сега сме от една и съща страна. Той е треньор, който означава много за португалския футбол; от малък гледахме неговите отбори и той винаги е издигал името на Португалия на най-високо ниво. Много съм щастлив, че ще мога да започна и да се уча от него.“

Запитан с какво може да допринесе, той се определи като универсален и отборен играч. „Аз съм работлив футболист, който се опитва да направи по-добри тези около себе си. Винаги се стремя да бъда на разположение на различни позиции, за да помогна на отбора. Мога да се впиша на много места и ще бъда готов за всичко, от което Реал Мадрид се нуждае.“

Полузащитникът обясни, че обаждането от клуба не е оставяло място за съмнения и че е приел без да се замисли. „Когато се появи Реал Мадрид, беше невъзможно да не кажа „да“, не съм се замислял и за миг“, призна той. „След като съм играл много пъти срещу Мадрид, усещаш колко велико е да си тук, колко внушителен е „Бернабеу“. Това, че съм близо до семейството си, много близо до Португалия, в много сходна култура, помага. Но мечтата да играеш в най-добрия клуб в историята на футбола е привилегия.“

Накрая той разкри своите футболни идоли, като едно от имената е свързано с „белия балет“. „Имам много, като Зидан без съмнение е един от тях. Също така Руи Коща, защото е играч на Бенфика и Португалия, и Модрич, който е бил голям пример за мен и образец за подражание на и извън терена“, изброи той. „Зидан може би е в топ 5 в историята на футбола. Той играеше горе-долу на моята позиция и когато бях малък, гледах как контролира топката и как играе.“

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