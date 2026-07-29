Фенербахче се справи с Гурник в дебюта на Грийнууд

Фенербахче направи 1:1 като гост на Гурник (Забже) и се класира за третия предарителен кръг на Шампионската лига. Турците бяха спечелили първата среща с 2:1, а следващият им съперник ще е Щурм (Грац).

Андерсон Талиска откри от дузпа за "фенерите" в 12-тата минута, а в добавеното време на първата част Михал Сачек върна надеждите на Гурник. През втората част попадения не паднаха, а първи минути с екипа на Фенербахче записа новото попълнение Мейсън Грийнууд, който замени на почивката Ирфан Кахведжи.

Фенербахче взе само гол аванс срещу Гурник

Дузпата за Фенербахче беше отсъдена за нарушение в наказателното поле на Лукаш Садилек срещу Милан Шкриняр. Зад топката застана Андерсон Талиска и не сгреши. Преди изпълнението на дузпата полските фенове запалиха фалки зад едната врата и реферът прекъсна мача за 7 минути.

При 1:0 Керем Актюркоглу излезе очи в очи с вратаря на Гурник Филип Шулце, но не можа да го преодолее. В последните секунди от добавеното време на първата част Михал Сачек използва объркване в защитата на гостите и изравни.

Освен Грийнууд с началото на второто полувреме в игра за Фенербахче се появи и Исмаил Юксек, който зае мястото на Марко Асенсио. Турският тим контролираше случващото се на терена, но пропусна да вкара втори гол, с който до голяма степен да реши нещата в своя полза.

Гурник опита да притисне съперника в заключителните минути, но не можа да прати срещата в продължения и ще се прехвърли в квалификациите на Лигата на конференциите.

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Снимки: Imago