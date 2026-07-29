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Фенербахче се справи с Гурник в дебюта на Грийнууд

  • 29 юли 2026 | 23:34
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Фенербахче се справи с Гурник в дебюта на Грийнууд

Фенербахче направи 1:1 като гост на Гурник (Забже) и се класира за третия предарителен кръг на Шампионската лига. Турците бяха спечелили първата среща с 2:1, а следващият им съперник ще е Щурм (Грац).

Андерсон Талиска откри от дузпа за "фенерите" в 12-тата минута, а в добавеното време на първата част Михал Сачек върна надеждите на Гурник. През втората част попадения не паднаха, а първи минути с екипа на Фенербахче записа новото попълнение Мейсън Грийнууд, който замени на почивката Ирфан Кахведжи.

Фенербахче взе само гол аванс срещу Гурник
Фенербахче взе само гол аванс срещу Гурник

Дузпата за Фенербахче беше отсъдена за нарушение в наказателното поле на Лукаш Садилек срещу Милан Шкриняр. Зад топката застана Андерсон Талиска и не сгреши. Преди изпълнението на дузпата полските фенове запалиха фалки зад едната врата и реферът прекъсна мача за 7 минути.

При 1:0 Керем Актюркоглу излезе очи в очи с вратаря на Гурник Филип Шулце, но не можа да го преодолее. В последните секунди от добавеното време на първата част Михал Сачек използва объркване в защитата на гостите и изравни.

Освен Грийнууд с началото на второто полувреме в игра за Фенербахче се появи и Исмаил Юксек, който зае мястото на Марко Асенсио. Турският тим контролираше случващото се на терена, но пропусна да вкара втори гол, с който до голяма степен да реши нещата в своя полза.

Гурник опита да притисне съперника в заключителните минути, но не можа да прати срещата в продължения и ще се прехвърли в квалификациите на Лигата на конференциите.

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Снимки: Imago

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