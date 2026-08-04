Интер и Рома се наредиха на опашката за Николас Гонзалес

Според „Скай Спорт Италия“ Интер се е присъединил към Рома в надпреварата за подписа на крилото на Ювентус Нико Гонсалес. „Нерадзурите“ търсят алтернатива на Муса Диаби от Ал-Итихад, тъй като не могат да си позволят високата му заплата.

В момента най-голямото търсене на трансферния пазар в Серия А изглежда е за атакуващи флангови играчи. Именно те предизвикват най-ожесточените битки между клубовете и същевременно са най-трудни за привличане.

Интер се нуждае от заместник на Дензъл Дъмфрис, който премина в Реал Мадрид, докато Рома изпитва липса на футболист с такъв профил още от идването на Джан Пиеро Гасперини на „Стадио Олимпико“.

Диаби беше определен като потенциална цел за Интер под наем или чрез сделка, включваща Кристян Аслани. Въпреки това от „Спортиталия“ предупреждават, че подобен трансфер е възможен само ако Ал-Итихад се съгласи да покрие част от огромното възнаграждение на играча.

През 2024 г. саудитският клуб плати 60 милиона евро на Астън Вила за Диаби и го привлече с гигантска заплата, която е далеч извън възможностите на шампионите на Серия А.

Според трансферния експерт на „Скай Спорт Италия“ Джанлука Ди Марцио, Интер може да се насочи към ненужния в Ювентус Нико Гонсалес, който току-що се завърна от период под наем в Атлетико Мадрид.

Аржентинският национал впечатли с изявите си за своята страна на Световното първенство и има договор до юни 2029 г., което прави наем с опция за закупуване напълно осъществим вариант.

Тази вечер се появи информация, че „нерадзурите“ са осъществили първоначален контакт с антуража на играча. Те обаче ще се сблъскат с конкуренцията на Рома, които виждат в лицето на Нико Гонсалес алтернатива на Антонио Нуса от РБ Лайпциг.

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Снимки: Gettyimages