Манчестър Юнайтед ще играе и в синьо през новия сезон

От Манчестър Юнайтед представиха втория си екип за новия сезон, който е изработен в сътрудничество с „Адидас“, като основният цвят на фланелката е син.

„Манчестър Юнайтед и „Адидас“ представиха новия резервен екип за сезон 2026/27 с дизайн, който пресъздава една от най-емблематичните гостуващи визии чрез модерна призма. Включваща трилистното лого на „Адидас“, фланелката комбинира елитни иновации в производителността със силна връзка с футболната култура, почитайки визия, която дълго време е резонирала на и извън терена. Изработена върху дръзка кралскосиня база, фланелката съчетава познати основи с изтънчени текстури и фини акценти, предлагайки дизайн, който запазва яснотата и увереността, които отдавна са свързвани с гостуванията на Манчестър Юнайтед.

Even away, we're always United 🔵✨



Introducing our 2026/27 @adidasFootball away jersey, available now 🔗 — Manchester United (@ManUtd) July 22, 2026

Централен елемент на фланелката са проектираните тонални ленти, които преминават през цялата материя, добавяйки дълбочина и движение към дизайна. Червени и бели детайли рамкират визията на V-образната яка и маншетите на ръкавите, създавайки остър контраст с тъмносинята основа. Трите ленти на „Адидас“ се открояват на раменете в червено, добавяйки впечатляващ атлетичен вид, докато клубната емблема седи над сърцето, придружена от трилистното лого на „Адидас“, балансирайки традицията със съвременните дизайнерски решения. Гостуващият екип за сезон 2026/27 е допълнен от съответстващи в кралскосиньо шорти и чорапи, включващи координирани червени детайли, за да се създаде съчетан и уверен вид на терена“, гласи съобщението на клубния сайт.

Always bold.

Always brave.

Always United​.



💙 @adidasFootball — Manchester United (@ManUtd) July 22, 2026

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