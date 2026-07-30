Новото попълнение Тилеманс започна подготовка с Манчестър Юнайтед

Новото попълнение на Манчестър Юнайтед Юри Тилеманс се присъедини към своите съотборници на базата на клуба и започна подготовка. Белгийският полузащитник бе закупен изненадващо за 35 милиона паунда от Астън Вила дни след края на Световното първенство. 29-годишният халф отпадна с националния си отбор на 1/4-финалите след поражение от бъдещия шампион Испания. Заедно с Тилеманс към тренировките на “червените дяволи” се присъедини и титулярния страж Сене Ламенс. До момента от Манчестър Юнайтед изиграха две контроли - в първата допуснаха поражение от Рексъм с минималното 1:0, а във втората разбиха норвежкия Розенборг с 5:0. Следващата проверка на “червените дяволи” е далеч по-сериозно срещу Атлетико Мадрид в събота от 16:00.

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