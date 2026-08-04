Де Бройне не мисли за раздяла с Наполи

Кевин Де Бройне е взел решение заедно със семейството си да остане в Наполи за поне още един сезон, въпреки интереса от МЛС. Предполагаше се, че ветеранът ще иска да напусне това лято, тъй като дебютният му сезон в Серия А беше провален от сериозна контузия, а също така имаше и сериозни съмнения относно тактиката на треньора Антонио Конте. Въпреки това, на този етап той ще остане на "Диего Марадона".

След идването на Макс Алегри, който е известен с дори още по-дефанзивния си подход, изглеждаше логично Де Бройне да потърси ново предизвикателство. Появиха се информации за интерес от Мейджър Лийг Сокър, като се споменаваха отбори като Чикаго Файър, Сан Диего ФК и дори Интер Маями. Въпреки това, белгийският трансферен експерт Саша Таволиери твърди, че Де Бройне е решил със семейството си да остане в Наполи за още един сезон.

В крайна сметка, именно очарованието на крайморския град го накара да избере Наполи миналата година, когато договорът му с Манчестър Сити изтече. Той вече беше толкова влюбен в Неапол, че избра място в района за сватбата си и често се връщаше там за семейни почивки.

От своя страна, от Наполи ясно заявиха, че той има действащ договор и следователно „няма решения за взимане“ относно бъдещето си.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages