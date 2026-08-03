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Хулиан Алварес поднови тренировки, но бъдещето му остава неясно

  • 3 авг 2026 | 22:58
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Хулиан Алварес поднови тренировки, но бъдещето му остава неясно

Хулиан Алварес поднови тренировки преди началото на новия сезон. Преди повече от месец, по време на Световното първенство, нападателятна Атлетико Мадрид хвърли бомбата, че иска трансфер, за да сбъдне „мечтата си“ и да играе в Барселона. На този етап обаче трансферът е пред провал и той започна подготовка за новия сезон като играч на "дюшекчиите".

Аржентинецът отново е влязъл в контакт с клуба, за да започне индивидуалния тренировъчен план, подготвен за всеки един от националните състезатели. По този начин „Паяка“, който в момента е на почивка в Ибиса, ще прекара последните си девет почивни дни, следвайки указанията от „Метрополитано“, преди да се яви на базата „Серо дел Еспино“ на 10-и и да се присъедини към отбора.

Вратите към Барселона са напълно затворени, след като търпението на Атлетико се изчерпа заради методите, с които от „Камп Ноу“ се опитаха да убедят играча. Това доведе до жалба пред Испанската футболна федерация (РФЕФ) и ФИФА, а главният изпълнителен директор Мигел Анхел Хил публично заяви, че няма да приеме никаква оферта от каталунците. Всичко това очертава сложен сценарий за аржентинеца. Вариантите пред него са да остане в Атлетико въпреки недоволството на феновете от неговия „бунт“ или да се яви в офисите на клуба с предложение от чужбина. След престоя си в Манчестър Сити, Премиър лийг не е в идеалните му планове, тъй като той предпочита да остане в Ла Лига.

Въпреки че малцина се наемат да прогнозират как ще се развие ситуацията, всичко сочи, че поне в краткосрочен план Хулиан е приел завръщането си в Атлетико. Това се случва въпреки спекулациите за евентуален бунт и отказ да се яви на тренировки – крайна мярка за натиск, която според някои не би била изключена предвид съветите, които нападателят е получавал от своите агенти. Все пак фактът, че той е уведомил клуба, че ще следва тренировъчния режим (започнал е да тренира по време на ваканцията си от 1 август), подсказва, че завръщането му ще протече нормално.

Отделен въпрос е как проваленият му трансфер в Барселона ще се отрази на представянето му. В Атлетико никой не се съмнява, че поведението на Хулиан ще остане също толкова безупречно и професионално, както в първия му ден в съблекалнята. Не трябва да се забравя, че нападателят се срещна със Симеоне по време на Световното първенство, след като вече беше направил жеста, изискван от „Камп Ноу“, за да продължат опитите за трансфер. Въпреки това отношенията им останаха сърдечни и треньорът продължи да се интересува от състоянието на глезена му. Самият наставник дори го защити в последвало интервю, както винаги е правил. Хил Марин също свали отговорността от него, като обвини представителите му по време на изявлението си пред клубните медии, в което призова аржентинеца да последва примера на Гризман.

Така, въпреки желанието на Атлетико да се обърне страницата и Хулиан да продължи да носи червено-белия екип, несигурността ще остане, особено ако на „Метрополитано“ пристигне милионна оферта от Висшата лига (вратите към Барселона и Реал Мадрид са затворени). Това може да накара клуба да преосмисли позицията си да задържи своята звезда, а нападателят да продължи да вярва, че трансферът е най-доброто за бъдещето му. Докато всички въпросителни се изяснят, единствената реалност е, че „Паяка“ вече тренира, макар и от разстояние, под ръководството на „дюшекчиите“.

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