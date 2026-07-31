Барселона изпрати с достойнство Рашфорд

Барселона се сбогува с Маркъс Рашфорд с публикация в социалната мрежа Х, където клубът благодари на футболиста за престоя му. Англичанинът игра за „блаугранас“ под наем, а правата му са собственост на Манчестър Юнайтед.

„Обичахме всяка минута, която прекарахме с теб, Реши! Успех в новата ти глава!“, гласи официалният акаунт на клуба в социалните мрежи.

Hemos disfrutado de cada momento contigo, Rashy. 💙❤️

¡Mucha suerte en esta nueva etapa! pic.twitter.com/N0WY7Wajg9 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 30, 2026

По-рано се съобщаваше, че англичанинът е бил готов да намали заплатата си, за да остане в Барселона, но каталунският клуб е отказал да активира опцията за откупуване. Сега той се готви за сезона с Манчестър Юнайтед, където Майкъл Карик е изразил твърдението, че играчът ще му бъде необходим, но не е изключил и трансфер в някой от топ европейските клубове.

Миналият сезон нападателят изигра 49 мача за Барселона, в които отбеляза 14 гола и направи 14 асистенции.

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