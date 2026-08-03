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Атлетико Мадрид не изпуска от поглед Феран Торес

  • 3 авг 2026 | 06:33
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Атлетико Мадрид не изпуска от поглед Феран Торес

Атлетико Мадрид продължава да следи отблизо ситуацията с нападателя на Барселона Феран Торес. Спекулациите за бъдещето му продължават да витяат в медийното пространство, като все още не е напълно сигурно дали той ще остане на "Камп Ноу". Затова "дюшекчиите" са готови да се възползват, ако играчът буде пуснат на пазара, пише "АС“.

26-годишният нападател се превърна в герой за Испания, донасяйки втората световна титла на националния отбор, и все още е във ваканция след изключително дългия сезон. Остатъкът от почивката му е около седмица. След като се завърне в Барселона, той ще трябва да проведе разговори с ръководството на клуба, за да се вземе решение за бъдещето му.

Както е известно, договорът на Торес изтича през юни 2027 г. Барселона планира да му предложи подновяване през септември, тъй като правилата за финансов феърплей не позволяват това да се случи по-рано. Междувременно Пари Сен Жермен оказва сериозен натиск и му е предложил по-изгоден договор, тъй като Луис Енрике го иска за своя проект в Париж. Въпреки това Матеу Алемани, един от най-големите му поддръжници, не го изпуска от поглед.

Според информациите , Атлетико Мадрид остава в очакване на всяко развитие. Именно Матеу Алемани беше човекът, който привлече нападателя от Манчестър Сити в Барселона, а сега иска да го отмъкне от каталунския гранд. Не е тайна, че Торес е цел за „дюшекчиите“. В миналото се появиха слухове, че той може да бъде разменна монета за пристигането на Хулиан Алварес на „Камп Ноу“ в сделка, включваща размяна на двамата играчи.

В случая с Феран Торес всичко е в застой, докато се чака окончателното решение на нападателя. Барселона разчита на него, но в същото време търси титулярен централен нападател. Това би превърнало юношата на Валенсия в алтернатива – роля, която не му допада, тъй като той иска титулярно място в отбора, за който играе. За момента остава само да се чака, а Барселона ще изисква около 55 милиона евро от всеки клуб, който почука на вратата им за играча.

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Снимки: Gettyimages

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