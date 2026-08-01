Египетски младок засенчи Адейеми в първата контрола на Барса

18-годишният египетски нападател Хамза Абделкарим се превърна в главното действащо лице в контролата между Барселона и Бирмингам Сити. Първата проверка на каталунците от предсезонната подготовка завърши 1:1, а Абделкарим отбеляза и двете попадения за Барса. Те бяха първи за него с екипа на мъжкия отбор на "блаугранас".

Дебют за Барселона направи Карим Адейеми, Привлеченият от Борусия (Дортмунд) германски национал игра до почивката и показа голямо желание, но си пролича, че още не е в оптимална кондиция и му липсва сработка с останалите футболисти.

Часове преди началото на двубоя на "Сейнт Андрюс", игран пред 30 000 зрители, вратарят Марк-Андре тер Стеген хвана самолета за Амстердам, за да подпише с Аякс. Старши треньорът Ханзи Флик не можеше да разчита на повечето звезди, които получиха допълнителна почивка след участието си на Световното първенство.

От първата минута стартираха шестима играчи от първия отбор и петима юноши. Адейеми направи няколко пробива по десния фланг, но не можа да ги завърши с точни центрирания.

Възстановеният от тежка контузия Андреас Кристенсен изведе Барса с капитанската лента и умело командваше защитата, като дори имаше шанс да се разпише преди почивката, но ударът му мина встрани от вратата.

В 32-рата минута Аугуст Приске откри с глава в полза на Бирмингам. При попадението Войчех Шчесни не се намеси убедително, но малко по-късно попречи на Каня Фуджимото да вкара втори гол за "сините".

Барселона изравни в края на полувремето от дузпа. Хамза Абделкарим беше фаулиран в наказателното поле, след което сам се нагърби с изпълнението от бялата точка и не сгреши - 1:1.

Заменилият Адейеми Рууни Барджи изработи второто попадение за "блаугранас", отбелязано отново от Абделкарим. Силен удар на Барджи затрудни стража на домакините Джеймс Бийдъл, а египтянинът стигна пръв до топката и я довкара в мрежата.

Последваха още смени от страна на Флик и на терена се появиха много момчетата от юношеските формации. Бирмингам се възползва и Йон Солис вкара за 2:2 в 68-ата минута, а не след дълго Александър Кокрейн уцели гредата.

След последния съдийски сигнал двата отбора изпълниха дузпи за определяне на крайния победител. При тях по-точни се оказаха футболистите на Бирмингам Сити.

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