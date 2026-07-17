Шеф на Атлетико към Барселона: Няма да продадем Хулиан дори за 200 милиона

От Атлетико Мадрид за пореден път категоричено отхвърлиха възможността да продадат своята аржентинска звезда Хулиан Алварес на Барселона. В свое интервю пред клубната телевизия изпълнителният директор Мигел Анхел Хил Марин увери, че “дюшекчиите” няма да продадат нападателя на каквато и да е цена.

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“Моята позиция е ясна, тази на клуба - също, като сме я представили пред играча, неговите представители и президента на Барселона. Нямам абсолютно никакви съмнения, че Атлетико е най-подходящото място на света за Хулиан, както и че той е перфектният централен нападател за Атлетико. Ние искаме да го задържим. Наскоро чух едно изказване на техния президент, че офертата към Атлетико не била неограничена. Единсвената възможна реакция е, че нашият отговор обаче наистина е неограничен. Не искаме да го продадем. Не приехме оферата от 100 милиона, нито ще приемем такава за 150 или 200 милиона”, заяви Хил Марин.

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Снимки: Gettyimages