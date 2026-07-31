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Барселона привлече белгийски талант

  • 31 юли 2026 | 22:47
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Барселона привлече белгийски талант

Барселона се подсили с младия белгийски нападател Джеси Бисиву. Той пристига на "Камп Ноу от Брюж, като подписа договор с каталунския гранд, който ще го задържи в клуба до лятото на 2031 г.

Според трансферния експерт Фабрицио Романо, сделката е на стойност 8,5 млн. евро. Освен това, Брюж ще получи 20% от евентуален следващ трансфер на трансфер на крилото.

Бисиву играе като крило и се отличава със своята скорост, физическа сила и отличен дрибъл. Роденият през 2008 година талант е неизменна част от юношеските национални отбори на Белгия.

Името на Бисиву нашумя по време на Европейското първенство до 17 години през 2025 г., когато попадна в идеалния отбор на турнира. Той започва кариерата си в Льовен, а през 2020 г. преминава в академията на Брюж. През последните два сезона записва 14 мача и отбелязва 3 гола в Младежката лига на УЕФА.

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