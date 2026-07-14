Барса предлага 100 млн. евро и играчи, за да вземе Хулиан Алварес

Барселона няма да предложи повече от 100 милиона евро за Хулиан Алварес, съобщава “Мундо Депортиво”. Испанският шампион смята, че това е справедливата цена за национала на Аржентина, който е собственост на Атлетико Мадрид.

Каталунският клуб не възнамерява да увеличи тази сума, но би могъл да подобри офертата с допълнителни бонуси въз основа на титлите и представянето на футболиста.

🚨🎖| 𝐉𝐔𝐒𝐓 𝐈𝐍: Barcelona plan to submit a new offer for Julián Álvarez to Atléti at the end of July. The fixed fee is expected to remain around the previous €100M proposal, but the package could increase through bonuses & possible variables. Barça could also include a… pic.twitter.com/746CgBo5oO — BarçaTimes (@BarcaTimes) July 14, 2026

Ръководството на Барса не изключва възможността да включи свои играчи от отбора в сделката през това лято. “Блаугранас” обмислят раздяла с Марк Касадо, Феран Торес или Роналд Араухо, при условие че футболистите се съгласят на евентуален трансфер в Атлетико Мадрид.

26-годишният Алварес е в Атлетико през последните два сезона, като преди това игра за Манчестър Сити и Ривър Плейт.

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Снимки: Imago