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  3. Барса предлага 100 млн. евро и играчи, за да вземе Хулиан Алварес

Барса предлага 100 млн. евро и играчи, за да вземе Хулиан Алварес

  • 14 юли 2026 | 21:15
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Барселона няма да предложи повече от 100 милиона евро за Хулиан Алварес, съобщава “Мундо Депортиво”. Испанският шампион смята, че това е справедливата цена за национала на Аржентина, който е собственост на Атлетико Мадрид

Каталунският клуб не възнамерява да увеличи тази сума, но би могъл да подобри офертата с допълнителни бонуси въз основа на титлите и представянето на футболиста.

Ръководството на Барса не изключва възможността да включи свои играчи от отбора в сделката през това лято. “Блаугранас” обмислят раздяла с Марк Касадо, Феран Торес или Роналд Араухо, при условие че футболистите се съгласят на евентуален трансфер в Атлетико Мадрид.

26-годишният Алварес е в Атлетико през последните два сезона, като преди това игра за Манчестър Сити и Ривър Плейт.

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Снимки: Imago

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