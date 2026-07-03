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  3. Диего Симеоне за бъдещето на Хулиан Алварес: Да мисли за Кабо Верде

Диего Симеоне за бъдещето на Хулиан Алварес: Да мисли за Кабо Верде

  • 3 юли 2026 | 15:13
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Треньорът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне за първи път говори за евентуалното напускане на звездата на тима Хулиан Алварес, за когото има оферта от Барселона. 

"Неговото бъдеще засега е мачът срещу Кабо Верде. Най-доброто, което може да направи, е да се съсредоточи върху него и да не мисли за всичко, което се говори, за да не се обърка. Нещата винаги се нареждат, така става в живота", каза Чоло Симеоне.

Диего Симеоне е категоричен, че именно Алварес е най-добрият футболист в момента на Атлетико, като твърди, че "винаги е играл по най-добрия начин за отбора". 

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Снимки: Imago

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