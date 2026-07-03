Диего Симеоне за бъдещето на Хулиан Алварес: Да мисли за Кабо Верде

Треньорът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне за първи път говори за евентуалното напускане на звездата на тима Хулиан Алварес, за когото има оферта от Барселона.
"Неговото бъдеще засега е мачът срещу Кабо Верде. Най-доброто, което може да направи, е да се съсредоточи върху него и да не мисли за всичко, което се говори, за да не се обърка. Нещата винаги се нареждат, така става в живота", каза Чоло Симеоне.
Диего Симеоне е категоричен, че именно Алварес е най-добрият футболист в момента на Атлетико, като твърди, че "винаги е играл по най-добрия начин за отбора".Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago