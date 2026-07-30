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Испанската федерация ще разследва Барселона за контактите с Хулиан Алварес

  • 30 юли 2026 | 17:40
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Испанската федерация ще разследва Барселона за контактите с Хулиан Алварес

В края на юни Атлетико Мадрид обяви, че ще подаде жалба срещу Барселона пред ФИФА и Кралската испанска футболна федерация (РИФФ). Причината е, че според "дюшекчиите каталунският клуб е подложил на натиск и тормоз Хулиан Алварес в опит да го принуди да премине на "Камп Ноу“. От мадридския клуб припомниха също, че аржентинският нападател има действащ договор с тях.

Вече е ясно, че жалбата е получена в офисите на Барселона. РИФФ е уведомила клуба, председателстван от Жоан Лапорта, че започва извънредно дисциплинарно производство, за което е назначен и разследващ инспектор. Сега „блаугранас“ ще разполагат с няколко дни, за да представят своите възражения по откритото досие. Юридическият екип на клуба вече проучва случая.

Малко вероятно е казусът да има сериозно развитие както пред ФИФА, така и пред РИФФ. За момента институциите гледат на това като на обикновен спор между два клуба, които не поддържат добри отношения. Жалбата на Атлетико дойде след изявленията на Хулиан Алварес след втория мач на Аржентина, в които той поиска да бъде трансфериран, за да може да "изпълни мечтата си".

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Снимки: Gettyimages

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