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  3. Директор на Атлетико: Лапорта разиграва свой цирк, а Хулиан е лошо съветван

Директор на Атлетико: Лапорта разиграва свой цирк, а Хулиан е лошо съветван

  • 17 юли 2026 | 16:30
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В интервюто си за клубната телевизия изпълнителният директор на Атлетико Мадрид Мигел Анхел Хил Марин не само, че категорично отхвърли възможната продажба на аржентинския национал Хулиан Алварес на Барселона, но и разкритикува президента на каталунците Жоан Лапорта, че нарочно разиграва цирк пред феновете и медиите. Той също така изрази увереност, че нападателят ще продължи да играе за “дюшекчиите” със същия професионализъм като досега.

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“Познавам Жоан достатъчно добре, за да вярвам, че той постоянно разиграва пред медиите и феновете свой собствен цирк, така че не съм му обиден. Аз имам добри лични взаимоотношения с него. Говорил съм си с него и му казах: “Моля те, просто престани. Не искаме да го продаваме и няма да го направим. Престани да настояваш. Той обаче поддържа тази ситуация жива, защото отчасти ѝ се наслаждава. Фриволен е и обича да поддържа тези взаимоотношения с феновете и медиите, но знае перфектно, че Хулиан няма да играе в Барселона през следващия сезон. Въпреки това той продължава да поддържа тази игра с феновете и медиите, а най-лошото, че и със самия Хулиан.

Истината е, че познаваме Хулиан. Работехме с него през последните два сезона и нямаме абсолютно никакво съмнение относно неговия характер или професионализъм. Алварес е лошо съветван, откакто приключи сезонът. По някакъв начин това ме кара да вярвам, че неговите изяви и отношение ще си останат същите, каквито винаги са били: на много добър играч, човек и професионалист. Мисля, че както за футболиста, така и за феновете е много просто. Всичко зависи от отношението на играча и, разбира се, от неговото представяне. В крайна сметка, Атлетико Мадрид знае какво точно иска, а именно отдадени футболисти и играчи, които постоянно се представят на ниво на терена. Ето защо вярвам, че мечтата на всеки фен на Атлетико Мадрид, включително и моята, е да гледа как Хулиан вкарва голове и печели трофеи с отбора. Мисля, че така и ще стане”, заяви Хил Марин.

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Снимки: Gettyimages

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