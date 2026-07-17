Директор на Атлетико: Лапорта разиграва свой цирк, а Хулиан е лошо съветван

В интервюто си за клубната телевизия изпълнителният директор на Атлетико Мадрид Мигел Анхел Хил Марин не само, че категорично отхвърли възможната продажба на аржентинския национал Хулиан Алварес на Барселона, но и разкритикува президента на каталунците Жоан Лапорта, че нарочно разиграва цирк пред феновете и медиите. Той също така изрази увереност, че нападателят ще продължи да играе за “дюшекчиите” със същия професионализъм като досега.

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“Познавам Жоан достатъчно добре, за да вярвам, че той постоянно разиграва пред медиите и феновете свой собствен цирк, така че не съм му обиден. Аз имам добри лични взаимоотношения с него. Говорил съм си с него и му казах: “Моля те, просто престани. Не искаме да го продаваме и няма да го направим. Престани да настояваш. Той обаче поддържа тази ситуация жива, защото отчасти ѝ се наслаждава. Фриволен е и обича да поддържа тези взаимоотношения с феновете и медиите, но знае перфектно, че Хулиан няма да играе в Барселона през следващия сезон. Въпреки това той продължава да поддържа тази игра с феновете и медиите, а най-лошото, че и със самия Хулиан.

💣💣💣💣💣🚨🚨🚨🚨🚨 MAJOR BREAKING - Miguel Angel Gil Marin CALLS OUT Joan Laporta:



"I know Joan [Laporta] well enough to believe that he is constantly playing to the media and to the fans for his own personal CIRCUS, and I am not offended. I have a good personal relationship… pic.twitter.com/ZCCFuMsPY8 — Atletico Universe (@atletiuniverse) July 17, 2026

Истината е, че познаваме Хулиан. Работехме с него през последните два сезона и нямаме абсолютно никакво съмнение относно неговия характер или професионализъм. Алварес е лошо съветван, откакто приключи сезонът. По някакъв начин това ме кара да вярвам, че неговите изяви и отношение ще си останат същите, каквито винаги са били: на много добър играч, човек и професионалист. Мисля, че както за футболиста, така и за феновете е много просто. Всичко зависи от отношението на играча и, разбира се, от неговото представяне. В крайна сметка, Атлетико Мадрид знае какво точно иска, а именно отдадени футболисти и играчи, които постоянно се представят на ниво на терена. Ето защо вярвам, че мечтата на всеки фен на Атлетико Мадрид, включително и моята, е да гледа как Хулиан вкарва голове и печели трофеи с отбора. Мисля, че така и ще стане”, заяви Хил Марин.

💣🚨 BREAKING - Miguel Angel Gil Marin:



"Julián [Alvarez] has been POORLY advised since the season ended, and that, in a way, is what makes me believe that his performances and his attitude will remain exactly as they have always been: those of a very good player, a good person,… pic.twitter.com/RVVnk1i8QS — Atletico Universe (@atletiuniverse) July 17, 2026

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Снимки: Gettyimages