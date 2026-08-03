Ясен Петров: Надяваме се да продължим в същия дух

Старши треньорът на Спартак (Варна) Ясен Петров сподели първите си впечатления след успеха с 1:0 над Локомотив (Пловдив) в мач от третия кръг на efbet Лига.

Обновеният Спартак (Вн) би Локо (Пд), изпревари двата ЦСКА и влезе в топ 3 на efbet Лига

"Един поклон към човека, който е работил преди мен. Благодаря на публиката, която ни посрещна много топло. Имахме доста ситуации, които не успяхме да развием, но нашите преходи също бяха много добри. Справихме се много добре в защита. Тепърва ще се доказваме. Има доста мачове и доста работа, която трябва да свършим. Надяваме се да продължим в същия дух", заяви Петров.

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