Ясни са датите и часовете на мачовете между Левски и Кайрат

УЕФА официално обяви датите и часовете на предстоящите мачове между Левски и Кайрат от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Първият сблъсък е на "Герена" във вторник (4 август) от 20:30 часа.

Левски с три пъти по-скъп отбор от Кайрат! Най-добрият им футболист пропуска битката

Реваншът в Казахстан е седмица по-късно - 11 август (вторник) от 18:00 часа. Любопитно е, че двубоят няма да се играе на стадиона на Кайрат в Алмати заради концерт на американския рапър Кание Уест. Вместо това, "сините" ще гостуват на "Туркестан Арена". Разстоянието между Туркестан и Алмати е над 800 километра.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Startphoto