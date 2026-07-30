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Ясни са датите и часовете на мачовете между Левски и Кайрат

  • 30 юли 2026 | 13:08
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УЕФА официално обяви датите и часовете на предстоящите мачове между Левски и Кайрат от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Първият сблъсък е на "Герена" във вторник (4 август) от 20:30 часа.

Левски с три пъти по-скъп отбор от Кайрат! Най-добрият им футболист пропуска битката
Левски с три пъти по-скъп отбор от Кайрат! Най-добрият им футболист пропуска битката

Реваншът в Казахстан е седмица по-късно - 11 август (вторник) от 18:00 часа. Любопитно е, че двубоят няма да се играе на стадиона на Кайрат в Алмати заради концерт на американския рапър Кание Уест. Вместо това, "сините" ще гостуват на "Туркестан Арена". Разстоянието между Туркестан и Алмати е над 800 километра.

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Снимки: Startphoto

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