Капитанът на Кайрат посочи слабото място на отбора преди сблъсъка с Левски

Защитникът Александър Мартинович заяви, че слабото място на ФК Кайрат е при играта срещу сгъстена и добре организирана защитна линия на съперника. Първенецът на Казахстан елиминира с дузпи кипърския Омония и се класира за третия квалификационен кръг на Шампионската лига, където ще се изправи срещу Левски на 4 август в София, а реваншът е на 11 август в град Туркестан поради заетост на клубния си стадион в Алмати заради концерт на рапъра Кание Уест.

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"Ясно е, че за нас е по-лесно срещу игрови модел, при който можем да разчитаме на контраатаки, използвайки бързината на нашите футболисти. Слабото ни място - много трудно преодоляваме наситена защита. Работим върху това, но такова нещо не може да се оправи за седмица. Имаме много млади играчи. В атака, например, взехме четирима нови, на които е нужно време, за да изградят разбирателство на терена, да сработят игровите връзки. Със сигурност обаче сега играем по-добре в сравнение с началото на сезона", коментира Мартинович за Sports24.kz.

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Кайрат, който е лидер в първенството на Казахстан с 45 точки след 20 изиграни мача, има девет победи в последните си десет срещи от средата на юни насам, като единствената загуба през този период дойде в първия мач от втория квалификационен кръг срещу Омония в Никозия с 0:1. Клубът от Алмати дебютира в груповата фаза на Шампионската лига през миналия сезон, като остана на последното 36-о място с едно равенство (0:0 при домакинството на кипърския Пафос) и седем поражения. Преди това в плейофите тимът елиминира шотландския гранд Селтик с 3:2 с дузпи след две равенства 0:0.

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Снимки: Gettyimages