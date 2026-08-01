Левскарите се редят на опашка за билети за мача с Кайрат

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Феновете на Левски отново извиха опашка пред касите на стадион "Георги Аспарухов". Днес, в 10:00 часа, бяха пуснати в продажба билетите за предстоящото домакинство срещу Кайрат от третия квалификационен кръг на Шампионската лига, но само за притежателите на абонаментни карти.

В 14:00 часа в понеделник в свободна продажба се пуска останалото количество билети за мача предстоящия сблъсък. Пропуските се продават до изчерпване на количествата на касата пред сектор А на "Герена", както и онлайн.

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За удобство на всички привърженици билетите са разпределени за продажба онлайн и на касата на сектор А на стадион "Георги Аспарухов". Двубоят Левски - Кайрат е във вторник (4 август) от 20:30 часа.

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