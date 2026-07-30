Кайрат може да приеме Левски далеч от своя дом

Реваншът на Левски с Кайрат от третия квалификационен кръг на Шампионската лига може и да не се играе в Алмати.
Левски с три пъти по-скъп отбор от Кайрат! Най-добрият им футболист пропуска битката
Причината е, че американският рапър Кание Уест има концерт в Казахстан на 14-и август, който трябва да се състои на стадионa в Алмати - домът на Кайрат.
Твърди се, че концертът ще принуди ръководството на Кайрат да приеме Левски в Туркестан и казахстанският шампион е поискал от УЕФА да одобри промяна на мястото на провеждане на мача. Разстоянието между Туркестан и Алмати е над 800 километра.
Реваншът между Кайрат и Левски ще се проведе на 11-и август, като първият двубой е седмица по-рано в София.