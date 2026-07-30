Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Кайрат може да приеме Левски далеч от своя дом

Кайрат може да приеме Левски далеч от своя дом

  • 30 юли 2026 | 11:51
  • 4168
  • 1

Реваншът на Левски с Кайрат от третия квалификационен кръг на Шампионската лига може и да не се играе в Алмати.

Левски с три пъти по-скъп отбор от Кайрат! Най-добрият им футболист пропуска битката
Левски с три пъти по-скъп отбор от Кайрат! Най-добрият им футболист пропуска битката

Причината е, че американският рапър Кание Уест има концерт в Казахстан на 14-и август, който трябва да се състои на стадионa в Алмати - домът на Кайрат.

Твърди се, че концертът ще принуди ръководството на Кайрат да приеме Левски в Туркестан и казахстанският шампион е поискал от УЕФА да одобри промяна на мястото на провеждане на мача. Разстоянието между Туркестан и Алмати е над 800 километра.

Реваншът между Кайрат и Левски ще се проведе на 11-и август, като първият двубой е седмица по-рано в София.

Кайрат се справи с девет от Омония след дузпи и чака победителя от Левски - Университатя
Кайрат се справи с девет от Омония след дузпи и чака победителя от Левски - Университатя
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Гьоко и двама шефове на Спартак (Варна) дават пресконференция днес

Гьоко и двама шефове на Спартак (Варна) дават пресконференция днес

  • 30 юли 2026 | 10:50
  • 713
  • 0
ЦСКА: Всеки европейски път минава през важни битки

ЦСКА: Всеки европейски път минава през важни битки

  • 30 юли 2026 | 10:41
  • 1216
  • 7
"Моряците" се готвят за тежко гостуване в Пловдив

"Моряците" се готвят за тежко гостуване в Пловдив

  • 30 юли 2026 | 09:42
  • 860
  • 1
Левски пусна видео от съблекалнята в Крайова

Левски пусна видео от съблекалнята в Крайова

  • 30 юли 2026 | 09:34
  • 2339
  • 6
Шеф в Спартак (Варна) разясни за напускането на Гьоко

Шеф в Спартак (Варна) разясни за напускането на Гьоко

  • 30 юли 2026 | 09:31
  • 6713
  • 22
Балкански грандове дебнат Левски в плейофа за ШЛ

Балкански грандове дебнат Левски в плейофа за ШЛ

  • 30 юли 2026 | 09:15
  • 23643
  • 31
Виж всички

Водещи Новини

Левски с три пъти по-скъп отбор от Кайрат! Най-добрият им футболист пропуска битката

Левски с три пъти по-скъп отбор от Кайрат! Най-добрият им футболист пропуска битката

  • 30 юли 2026 | 11:25
  • 15275
  • 34
ЦСКА мечтае за славна вечер срещу Карабах

ЦСКА мечтае за славна вечер срещу Карабах

  • 30 юли 2026 | 07:07
  • 26272
  • 127
Балкански грандове дебнат Левски в плейофа за ШЛ

Балкански грандове дебнат Левски в плейофа за ШЛ

  • 30 юли 2026 | 09:15
  • 23643
  • 31
Трудно изпитание за Лудогорец в Лигата на конференциите

Трудно изпитание за Лудогорец в Лигата на конференциите

  • 30 юли 2026 | 07:15
  • 14399
  • 14
Трус в един от отборите с претенции в Премиър лийг, мениджърът напуска седмици преди началото на сезона

Трус в един от отборите с претенции в Премиър лийг, мениджърът напуска седмици преди началото на сезона

  • 30 юли 2026 | 11:07
  • 6334
  • 5
Представиха Симеон Николов като голяма звезда в Лубе Чивитанова

Представиха Симеон Николов като голяма звезда в Лубе Чивитанова

  • 30 юли 2026 | 10:11
  • 4817
  • 8