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Съперникът на Левски пристигна в София

  • 2 авг 2026 | 16:47
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Съперникът на Левски пристигна в София
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Слушай на живо: Левски - Кайрат

Съперникът на Левски в третия квалификационен кръг на Шампионската лига - Кайрат, вече е в София. Казахстанците пристигнаха у нас два дни преди първата среща между двата отбора. Двубоят е на стадион "Георги Аспарухов" е във вторник (4 август) от 20:30 ч.

Кайрат отлага мач от първенството между битките с Левски
Кайрат отлага мач от първенството между битките с Левски

Полетът на Кайрат от Алмати до София е продължил около 6 часа, като отборът е изминал над 4000 км по въздух. Тимът на Рафаел Уразбахтин отложи своя мач през този уикенд, за да съхрани сили за предстоящата битка със "сините".

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