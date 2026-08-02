Съперникът на Левски пристигна в София

Слушай на живо: Левски - Кайрат

Съперникът на Левски в третия квалификационен кръг на Шампионската лига - Кайрат, вече е в София. Казахстанците пристигнаха у нас два дни преди първата среща между двата отбора. Двубоят е на стадион "Георги Аспарухов" е във вторник (4 август) от 20:30 ч.

Кайрат отлага мач от първенството между битките с Левски

Полетът на Кайрат от Алмати до София е продължил около 6 часа, като отборът е изминал над 4000 км по въздух. Тимът на Рафаел Уразбахтин отложи своя мач през този уикенд, за да съхрани сили за предстоящата битка със "сините".

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google