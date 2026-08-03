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  3. Алдаир: Крайната ни цел е да достигнем възможно най-далече

Алдаир: Крайната ни цел е да достигнем възможно най-далече

  • 3 авг 2026 | 16:20
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Слушай на живо: Левски - Кайрат

Бранителят на Левски Алдаир говори на официалната пресконференция преди мача на „сините“ срещу Кайрат от третия квалификационен кръг на Шампионска лига.

„Със сигурност за всички, които са в клуба това е изключително специален момент. Ние сме изключително доволни от свършената работа, защото нашата цел винаги е била груповата фаза на европейските турнири. Без съмнение крайната ни цел е да стигнем възможно най-далече и утре ще направим всичко възможно това да се случи".

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Защитникът коментира и ситуацията в двубоя срещу Университатя Крайова, където можеше да си изкара червен картон.

„Осъзнавам какво можеше да се случи, но в крайна сметка решенията ги взима треньорът. Аз трябва да се представя по най-добрия начин. Искам да съм максимално концентриран в утрешния мач. Когато гориш в мача има и такива моменти. Най-важното обаче е, че преминахме в следващата фаза“.

Алдаир разкри и дали той е най-забавният в отбора.

„Не съм аз. Считам, че има доста забавни. Като цяло атмосферата в отбора е много добра. Това е едно от най-хубавите неща в съблекалнята“.

"Благодаря на господ, че ми даде сили да отбележа тези попадения с фланелката на Левски. Но моята позиция все пак е на десен бек и първо трябва да съм защитник, а след това да мисля за представянето си в атака", завърши той.

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