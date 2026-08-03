Станимир Стоилов: Левски е силен отбор! Вярвам, че ще продължи напред

Слушай на живо: Левски - Кайрат

Легендата на Левски Станимир Стоилов сподели очакванията си за предстоящия мач между "сините" и Кайрат в Шампионска лига.

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"Това ще бъде труден мач и за двата отбора. Левски е силен отбор и аз им симпатизирам. Вярвам и мисля, че Левски ще продължи напред", заяви Стоилов пред KazFootball.kz.

Левски приема Кайрат във вторник от 20:30 часа на "Герена". Реваншът е след седмица в Туркестан.

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