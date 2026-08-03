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  3. Веласкес разясни за състоянието на Акрам Бурас и Майкон

Веласкес разясни за състоянието на Акрам Бурас и Майкон

  • 3 авг 2026 | 16:32
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Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес внесе яснота относно състоянието на Акрам Бурас и Майкон по време на днешната си пресконференция преди утрешния сблъсък с Кайрат. Испанският специалист призна, че халфът, който се контузи в двубоя със Септември, със сигурност пропуска първата среща с казахстанците, а Майкон е все още под въпрос.

Веласкес: Утре излизаме за победа! Ако мислите "мач за мач", значи сте интелигентни хора
Веласкес: Утре излизаме за победа! Ако мислите "мач за мач", значи сте интелигентни хора

"Акрам Бурас ли? 100% няма да бъде опция, тъй като е контузен. Утре няма да може. Вероятно ще отсъства и в някой от следващите мачове, ще видим как се развиват нещата. Ясно е за всички, че той е футболист с доста игрово време, често влиза в плановете ни, но търсим решение на проблемите, както винаги съм казал. Позитивно настроени сме. Имам пълното доверие във всеки един футболист. Майкон ли? По план се движат възстановителните процедури при него. Тепърва ще преценяваме дали е опция за утрешния мач”, заяви Веласкес.

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