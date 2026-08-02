Димитър Димитров: Давам леко предимство на Левски, но Кайрат е сериозен съперник

Бившият треньор на Левски и казахстанския Иртиш - Димитър Димитров, говори за мачовете на "сините" с Кайрат от квалификациите за Шампионската лига.

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"Мога да кажа, че в сравнение с миналия сезон Левски стана по-силен. Клубът направи добра селекция, отборът играе агресивно и компактно и разполага с качествени изпълнители във всички линии", сподели Димитър Димитров пред Sports24.kz.

"Разбира се, Кайрат миналата година игра в основната фаза на Шампионската лига и това потвърждава, че казахстанският клуб е много сериозен съперник. В този сблъсък бих дал леко предимство на Левски - 55 на 45", добави още той.

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