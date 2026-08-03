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  3. Косич: Водещите ни играчи не се справиха много добре, срещу Левски ще искаме да победим

Косич: Водещите ни играчи не се справиха много добре, срещу Левски ще искаме да победим

  • 3 авг 2026 | 23:27
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Наставникът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич не остана доволен от лидерите на тима след днешното поражение с 0:1 от Спартак във Варна.

“Труден двубой като всеки един. Спартак бе много дисциплинран и имаха техния план за игра. Беше много трудно за нас и да се върнем в двубоя след допуснатия гол. Нямахме и умения в някои моменти.

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Нашите футболисти знаят как да играят, но водещите играчи не се справиха днес много добре. Могат много повече. Не трябва да вкарват само централните нападатели. Днес Спартак беше по-добър.

Ако не изпълняват това, което искам от тях, ще имаме проблеми. Знаем как да правим преса, но днес закъснявахме. Този двубой със сигурност ще бъде поучителен.

Имаме нашите цели, искаме да печелим всеки един двубой. Дойдохме тук за победа, но не се получи. От всяка загуба взимаме своите поуки и ще го направим и сега. Срещу Левски ще искаме да победим", каза Косич по повод следващия двубой на "смърфовете", който е срещу шампиона на България.

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