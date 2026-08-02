Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Веласкес ще говори преди мача с Кайрат

Веласкес ще говори преди мача с Кайрат

  • 2 авг 2026 | 16:40
  • 844
  • 1
Веласкес ще говори преди мача с Кайрат
Слушай на живо
Слушай на живо: Левски - Кайрат

Пресконференцията на старши треньора на Левски Хулио Веласкес преди първия мач срещу Кайрат от 3-тия кръг на Шампионска лига ще се проведе в 16:00 часа в понеделник (3 август) в залата за пресконференции в сектор В на стадион "Георги Аспарухов".

Тренировката на "сините" утре започва в 10:00 часа. Тя ще се проведе на "Герена" и ще бъде открита в първите 15 минути за представители на медиите.

Левски продаде 9000 билета, а още не е стартирала сводобната продажба
Левски продаде 9000 билета, а още не е стартирала сводобната продажба

Пресконференцията на наставника на Кайрат Рафаел Уразбахтин ще се проведе в 19:00 часа в понеделник (3 август) в залата за пресконференции на стадион "Георги Аспарухов". Официалната тренировка на гостите от Казахстан стартира в 19:30 часа и ще бъде открита в първите 15 минути за представители на медиите.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Съперникът на Левски пристигна в София

Съперникът на Левски пристигна в София

  • 2 авг 2026 | 16:47
  • 1962
  • 0
Нови два мача във Втора лига днес

Нови два мача във Втора лига днес

  • 2 авг 2026 | 16:30
  • 55666
  • 18
Основни футболисти се завръщат за Спартак (Варна)

Основни футболисти се завръщат за Спартак (Варна)

  • 2 авг 2026 | 16:13
  • 893
  • 0
Светкавица 2014 измъкна победата накрая

Светкавица 2014 измъкна победата накрая

  • 2 авг 2026 | 15:15
  • 789
  • 1
Димитър Димитров: Давам леко предимство на Левски, но Кайрат е сериозен съперник

Димитър Димитров: Давам леко предимство на Левски, но Кайрат е сериозен съперник

  • 2 авг 2026 | 15:05
  • 6164
  • 3
От Лудогорец: 10 години от паметната победа над Цървена звезда

От Лудогорец: 10 години от паметната победа над Цървена звезда

  • 2 авг 2026 | 14:03
  • 830
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Полша се измъчи със САЩ, но отново триумфира в Лигата на нациите

Полша се измъчи със САЩ, но отново триумфира в Лигата на нациите

  • 2 авг 2026 | 16:38
  • 10238
  • 24
11-те на Лудогорец и Ботев (Враца)

11-те на Лудогорец и Ботев (Враца)

  • 2 авг 2026 | 17:49
  • 1030
  • 0
Вдъхновеният ЦСКА се завръща на домашната сцена с важно домакинство на новака Дунав

Вдъхновеният ЦСКА се завръща на домашната сцена с важно домакинство на новака Дунав

  • 2 авг 2026 | 07:51
  • 18086
  • 137
Историческо! Словения грабна първи медал от Лигата на нациите

Историческо! Словения грабна първи медал от Лигата на нациите

  • 2 авг 2026 | 12:58
  • 10572
  • 7
Как на футболния свят му писна от Инфантино и каква щеше да е заплатата на швейцареца, ако планът му се бе реализирал

Как на футболния свят му писна от Инфантино и каква щеше да е заплатата на швейцареца, ако планът му се бе реализирал

  • 2 авг 2026 | 13:15
  • 17062
  • 24
Буфон: Бих избрал Конте пред Манчини начело на Италия, случаят с Пирло бе нескопосана политическа машинация

Буфон: Бих избрал Конте пред Манчини начело на Италия, случаят с Пирло бе нескопосана политическа машинация

  • 2 авг 2026 | 10:50
  • 12494
  • 5