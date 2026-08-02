Веласкес ще говори преди мача с Кайрат

Слушай на живо: Левски - Кайрат

Пресконференцията на старши треньора на Левски Хулио Веласкес преди първия мач срещу Кайрат от 3-тия кръг на Шампионска лига ще се проведе в 16:00 часа в понеделник (3 август) в залата за пресконференции в сектор В на стадион "Георги Аспарухов".

Тренировката на "сините" утре започва в 10:00 часа. Тя ще се проведе на "Герена" и ще бъде открита в първите 15 минути за представители на медиите.

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Пресконференцията на наставника на Кайрат Рафаел Уразбахтин ще се проведе в 19:00 часа в понеделник (3 август) в залата за пресконференции на стадион "Георги Аспарухов". Официалната тренировка на гостите от Казахстан стартира в 19:30 часа и ще бъде открита в първите 15 минути за представители на медиите.

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