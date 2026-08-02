Левски разясни как ще процедира до мача с Кайрат

Пресконференцията на старши треньора на Левски Хулио Веласкес преди първия мач от 3-ия кръг на UEFA Champions League срещу „Кайрат“ (Алмати) ще се проведе в 16:00 часа в понеделник, 3 август в залата за пресконференции в Сектор „В“ на стадион „Георги Аспарухов“.

Тренировката на представителния отбор в понеделник, 3 август започва в 10:00 часа. Тя ще се проведе на стадион „Георги Аспарухов“ и ще бъде открита в първите 15 минути за представители на медиите.

Пресконференцията на старши треньора на Кайрат (Алмати) Рафаел Уразбахтин ще се проведе в 19:00 часа в понеделник, 3 август в залата за пресконференции на стадион „Георги Аспарухов“. Официалната тренировка на гостите от Казахстан стартира в 19:30 часа и ще бъде открита в първите 15 минути за представители на медиите.

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