Левски продаде 9000 билета, а още не е стартирала сводобната продажба

Близо 24 часа преди старта на свободната продажба, повече от 9000 фена на Левски се сдобиха с билет за първия мач с Кайрат от третия квалификационен кръг на Шампионска лига.

Кайрат отлага мач от първенството между битките с Левски

"Левскари,

Към този момент са продадени над 9000 билета, от които:

• 7000+ онлайн

• 2000+ от касите

През последните часове бяха коригирани ръчно над 200 имейл адреса с допуснати правописни грешки в домейните (например gmail.bg, abv.bh и други). Допълнително бяха изпратени и над 700 имейла до притежатели на абонаментни карти, които са коригирали данните си след 30.07.

Напомняме още веднъж да проверите всички папки на своята електронна поща. В много случаи доставчиците на имейл услуги класифицират съобщенията по различен начин и те могат автоматично да попаднат в папки като „Спам“, „Промоции“, „Всички имейли“ и други.

Касите на стадион „Георги Аспарухов“ ще работят днес до 19:14 часа. Един привърженик може да закупи билети и за свои близки или приятели, като е необходимо да предостави техните ЕГН и данните на абонаментните им карти.

Притежателите на златни членски карти ще могат да закупят билет за срещата на 3 август (понеделник) от 10:00 до 14:00 часа на касата на улица „Тодорини кукли“ или онлайн в системата на Eventim след въвеждане на номера на членската карта.

В 14:00 часа в понеделник ще бъде пуснато в свободна продажба останалото количество билети за двубоя с „Кайрат", написаха от клуба.

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