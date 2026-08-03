Петър Колев и Георги Бачев смятат, че Левски има добри шансове срещу Кайрат

Футболният треньор Петър Колев, който прекара четири години от кариерата си в Казахстан, и бившият национал и футболист на „сините“ Георги Бачев бяха специални гости в Студио "Дерби", където анализираха предстоящата сблъсък на Левски с казахския Кайрат. И двамата се обединиха около мнението, че „сините“ се намират във възход и разполагат с всички аргументи да продължат напред в европейските турнири.

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Петър Колев, който познава казахския футбол, наблегна на факта, че в Кайрат в момента тече сериозен процес на подмладяване и интеграция на собствени юноши, което може да бъде предимство за българския тим:

„Очаквам да стане интересен мач. Отборът на Левски, който сега е на гребена на вълната, показва изключително добри игри. Мисля, че Левски имат реалните шансове да постигнат краен успех и да продължат нагоре, имайки предвид и младостта на отбора на Кайрат. При тях тече един процес на голяма интеграция на юноши на клуба. Така че смятам, че шансовете са в голяма степен на страната на Левски.“

Бившият играч на Левски Георги Бачев изтъкна добрата селекция и работата на треньорския щаб:

„Няма място за притеснение, предвид това, че Левски изгради един стойностен отбор. На всяка една позиция има по двама играчи, които са конкурентоспособни. Единственото нещо, което според мен би изиграло лоша шега, е да не се прегори. Те обаче показаха в предишните мачове, че са здраво стъпили на земята и всеки един знае какво прави на терена. Смятам, че Левски има големи шансове да продължи.“

Първият двубой между двата тима е на стадион "Георги Аспарухов", като двете селекции ще започнат срещата точно в 20:30.

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