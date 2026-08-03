Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Левски научи потенциалните си съперници за плейофа в Шампионска лига - отборите са сериозни

Левски научи потенциалните си съперници за плейофа в Шампионска лига - отборите са сериозни

  • 3 авг 2026 | 09:35
  • 18425
  • 22

Левски вече знае кои са потенциалните му съперници за плейофния кръг на Шампионската лига. Това стана ясно след обявяването на разбивките преди жребия на УЕФА, който ще се тегли днес от 13:00ч.

Левски тренира без Акрам Бурас и Майкон преди сблъсъка с Кайрат
Левски тренира без Акрам Бурас и Майкон преди сблъсъка с Кайрат

Разбира се, преди да мислят за последната стъпка към основната фаза на турнира, "сините" трябва да се справят с Кайрат в третия квалификационен кръг.

Левски без двама от основните си футболисти срещу Кайрат
Левски без двама от основните си футболисти срещу Кайрат

Ако Левски отстрани Кайрат в третия квалификационен кръг на Шампионската лига, негов съперник в плейофите ще бъде един от следните:

  • Победителят от Апоел Беер Шева – Цървена звезда

  • Победителят от Динамо Загреб – Кауно Жалгирис

  • Селтик

  • Победителят от Мелбю – Слован Братислава

  • АЕК Атина

При жребия днес Левски ще бъде непоставен.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Найденов: В селската група се борихме с Урвич Пасарел, Герман и Кокаляне, а сега дойде ред да отстраним Панатинайкос

Найденов: В селската група се борихме с Урвич Пасарел, Герман и Кокаляне, а сега дойде ред да отстраним Панатинайкос

  • 3 авг 2026 | 10:31
  • 1800
  • 4
Левски тренира без Акрам Бурас и Майкон преди сблъсъка с Кайрат

Левски тренира без Акрам Бурас и Майкон преди сблъсъка с Кайрат

  • 3 авг 2026 | 10:27
  • 3056
  • 0
Президентът на Спартак (Варна): Мечтая за един кокетен наш стадион, босът на Добруджа не ни помага финансово

Президентът на Спартак (Варна): Мечтая за един кокетен наш стадион, босът на Добруджа не ни помага финансово

  • 3 авг 2026 | 10:18
  • 685
  • 0
Сериозни противници за ЦСКА при продължаване в Лигата на конференциите

Сериозни противници за ЦСКА при продължаване в Лигата на конференциите

  • 3 авг 2026 | 10:01
  • 2441
  • 1
Ето кои отбори може да срещне Левски в Лига Европа, ако отпадне от Кайрат

Ето кои отбори може да срещне Левски в Лига Европа, ако отпадне от Кайрат

  • 3 авг 2026 | 09:54
  • 2486
  • 1
Бенфика и Бешикташ са сред възможните противници на ЦСКА 1948 в Лигата на конференциите

Бенфика и Бешикташ са сред възможните противници на ЦСКА 1948 в Лигата на конференциите

  • 3 авг 2026 | 09:45
  • 3324
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Динамо (Загреб) сред потенциалните съперници на ЦСКА в плейофите на Лига Европа

Динамо (Загреб) сред потенциалните съперници на ЦСКА в плейофите на Лига Европа

  • 3 авг 2026 | 09:35
  • 9395
  • 17
Бенфика и Бешикташ са сред възможните противници на ЦСКА 1948 в Лигата на конференциите

Бенфика и Бешикташ са сред възможните противници на ЦСКА 1948 в Лигата на конференциите

  • 3 авг 2026 | 09:45
  • 3324
  • 1
ЦСКА с нов труден домакински обрат, съдбата реши Родригес да е днешният "червен" герой

ЦСКА с нов труден домакински обрат, съдбата реши Родригес да е днешният "червен" герой

  • 2 авг 2026 | 23:08
  • 95173
  • 579
Здрав сблъсък между Спартак (Варна) и Локо (Пд) в дебюта на Ясен Петров

Здрав сблъсък между Спартак (Варна) и Локо (Пд) в дебюта на Ясен Петров

  • 3 авг 2026 | 07:17
  • 4542
  • 7
ЦСКА предлага нов договор на Лапоухов

ЦСКА предлага нов договор на Лапоухов

  • 3 авг 2026 | 07:54
  • 7343
  • 18