Левски научи потенциалните си съперници за плейофа в Шампионска лига - отборите са сериозни

Левски вече знае кои са потенциалните му съперници за плейофния кръг на Шампионската лига. Това стана ясно след обявяването на разбивките преди жребия на УЕФА, който ще се тегли днес от 13:00ч.

Левски тренира без Акрам Бурас и Майкон преди сблъсъка с Кайрат

Разбира се, преди да мислят за последната стъпка към основната фаза на турнира, "сините" трябва да се справят с Кайрат в третия квалификационен кръг.

Левски без двама от основните си футболисти срещу Кайрат

Ако Левски отстрани Кайрат в третия квалификационен кръг на Шампионската лига, негов съперник в плейофите ще бъде един от следните:

Победителят от Апоел Беер Шева – Цървена звезда

Победителят от Динамо Загреб – Кауно Жалгирис

Селтик

Победителят от Мелбю – Слован Братислава

АЕК Атина

При жребия днес Левски ще бъде непоставен.

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