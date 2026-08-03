Рома протяга ръце към Ендрик

След като се завърна в Реал Мадрид от наема си в Олимпик Лион, Ендрик все още не изглежда като ключова фигура в проекта на „белия балет“. Рома следи отблизо ситуацията с младия нападател и проявява интерес към преговори за наем с опция за закупуване на бразилеца.

Дори един страхотен гол срещу Фиорентина в приятелски мач изглежда няма да разсее съмненията относно бъдещето на 20-годишния Ендрик. Според „Гадзета дело Спорт“ Жозе Моуриньо ще направи оценка на бразилеца в следващите дни, но профилът му не отговаря напълно на очакванията на новия треньор на Реал Мадрид. Португалският специалист търси по-мощен централен нападател, способен да води атаката сам, докато Ендрик е по-подвижен играч, който може да действа както в центъра, така и по крилата. Предвид конкуренцията в лицето на Килиан Мбапе, Винисиус Жуниор, Родриго Гоеш и новото попълнение Карлос Еспи, бившият играч на Палмейрас рискува да получи значително по-малко игрово време. Това е деликатна ситуация за футболист в процес на развитие, който се завърна в Мадрид след обещаващи шест месеца с Лион.

Според италианската преса Рома възнамерява да се възползва от тази несигурност. Тони Д'Амико, спортният директор на италианския клуб, наскоро е пътувал до Испания, за да проучи възможността за трансфер на Ендрик, който е в полезрението на „джалоросите“ повече от месец. Джан Пиеро Гасперини цени особено високо универсалността на бразилеца, смятайки, че неговата поливалентност би се вписала перфектно в състава му. Въпреки че се класира за Шампионската лига, клубът не разполага с голяма финансова свобода. Поради тази причина се предпочита вариантът с наем – опция, която „белите“ не са изключили през летния пазар.

Въпреки това Рома не иска просто да развива Ендрик за един сезон, след което той автоматично да се върне на „Сантяго Бернабеу“. Идеята на ръководството е да договори наем с опция за закупуване, като евентуално се включи и клауза, която да позволи на Реал Мадрид да откупи играча обратно в бъдеще. Тази формула е подобна на използваната при трансфера на Нико Пас в Комо, което би позволило на Рома да запази реална спортна и икономическа перспектива, като същевременно даде на Реал Мадрид известен контрол върху бъдещето на бразилеца. Кралският клуб все още не е дал съгласието си, но преговорите могат да се развият през следващите седмици.

Въпреки това ситуацията около нападателя е особено сложна. Привлечен за 47,5 милиона евро, Ендрик е смятан за един от най-големите таланти на своето поколение. Последният му престой в Олимпик Лион, където допринесе с пет гола и седем асистенции в 16 мача, потвърди потенциала му, но не му гарантира водеща роля в Реал Мадрид. Затова Рома остава нащрек, готов да се възползва и от най-малката възможност. За Ендрик трансфер в Серия А може да представлява шанс да излезе от сянката на звездите на Реал Мадрид и да намери редовното игрово време, което е от съществено значение за кариерата му.

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Снимки: Gettyimages