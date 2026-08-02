Ювентус работи и по два изходящи трансфера

Ръководството на Ювентус работи на пълни обороти на трансферния пазар и е активен както при покупките, така и при продажбите. След като по-рано днес обяви привличането на Керим Алайбегович и Рандал Коло Муани, междувременно клубът е на крачка от финализирането на две важни изходящи сделки. „Старата госпожа“ е в напреднали преговори за раздяла с десния бек Жоао Марио и младия атакуващ халф Василие Аджич, с което цели да разтовари бюджета и да балансира състава си.

Най-близо до изхода е португалският бранител Жоао Марио. Той е изключително близо до трансфер във Фиорентина, като двата клуба вече изглаждат последните детайли по сделката. Очаква се формулата да бъде наем за един сезон с опция за постоянен трансфер през следващото лято на стойност между 8 и 9 милиона евро. Самият футболист вече е дал „зелена светлина“ за преминаването си на „Артемио Франки“.

Паралелно с това Юве води интензивни разговори със Сасуоло за бъдещето на Василие Аджич. Двете ръководства дискутират финалните детайли по сделка, която да прати черногорския талант при „неровердите“, където той ще може да играе редовно на клубно ниво и да развива потенциала си.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages