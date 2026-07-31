Реал взе голаджията на Леванте

Реал Мадрид официално обяви привличането на нов нападател в редиците си. "Кралският" клуб и Леванте постигнаха споразумение за трансфера на Карлос Еспи, като контрактът ще бъде за следващите пет сезона.

Карлос Еспи е 21-годишен централен нападател, който се превърна в ключова фигура за Леванте през последните три сезона. За този период той демонстрира сериозен голов нюх и потенциал, които привлякоха вниманието на европейските грандове. За Леванте има 20 гола в 66 мача. 11 от тях бяха през миналия сезон и помогнаха на отбора да оцелее в първия си сезон обратно в Ла Лига. Именно заради това си представяне той бе отличен като най-добър състезател под 23 години в елитния шампионат на Испания.

Освен на клубно ниво, Карлос Еспи има опит и с националните гарнитури на Испания. Той е преминал през формациите до 19 и 20 години, където също е показал своите качества.

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