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  3. РБ Лайпциг си връща Йорян Ниланд

РБ Лайпциг си връща Йорян Ниланд

  • 2 авг 2026 | 22:27
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РБ Лайпциг си връща Йорян Ниланд

Норвежкият национален вратар Йорян Ниланд е напът да осъществи своето завръщане в германския РБ Лайпциг, информира телевизия „Скай“.

Опитният страж ще пристигне в клуба от Бундеслигата като свободен агент, след като за последно игра за испанския Севиля. Той вече има един престой в Лайпциг между октомври 2022 г. и август 2023 г.

Ниланд ще заеме мястото на ветерана Петер Гулачи, който напуска „червените бикове“ след 11 години вярна служба, за да продължи кариерата си в испанския Виляреал.

Очаква се норвежецът да бъде резерва на титулярния вратар Мартен Вандерворт. Ниланд привлече вниманието към себе си по време на последното Световно първенство, където се отличи с ключови спасявания, особено при изненадващата победа на своя тим над петкратния шампион Бразилия в осминафиналната фаза.

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