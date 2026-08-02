Янев каза от какво не е доволен: Ако искаме да вървим напред, трябва да изглеждаме по различен начин

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев говори след победата с 2:1 над Дунав (Русе), постигната след обрат. Наставникът на "армейците" разкритикува отбора за представянето му през първото полувреме, но отличи отношението на футболистите след почивката.

"Много неща не ми харесаха. В трети пореден мач влизаме изключително лошо. Правим много слабо първо полувреме. Не правим нищо от онова, което искаме и което трябва. Това не може да продължава занапред, защото все в някой мач няма да имаме шанс и няма да ни стигнат силите да обърнем. След почивката започнахме да играем футбол, започнахме да атакуваме, да създаваме положения. Трябва да разберем, че цялата тази група в съблекалнята е важна за нас. Всеки един от тях трябва да се възползва от шанса, който продължава. Всички тези хора са важни, без значение кой по колко минути играе, трябва да дава всичко от себе си, за да може отборът да върви напред. Не трябва да е по начина, по който го направихме първото полувреме. Всички трябва да знаят, че сме изморени физически, психически и емоционално от онова, което се случи в четвъртък. Влизаме в поредица от такива мачове и трябва да започнем да изглеждаме по различен начин. От нас се иска да менажираме този процес правилно. Не е нещо, което е лесно в крайна сметка.

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Хората, които днес се появиха на терена, по-голяма част не са играли в мачовете в Европа. Това би трябвало да означава, че са малко по-свежи. Явно чисто емоционално се изразходихме много като отбор в мача в четвъртък, който беше много важен за нас. Но за нас са важни и мачовете в първенството. Ако искаме да вървим напред, трябва да изглеждаме по различен начин. В тези мачове, с цялото ми уважение към противниците, отборът не трябва да изглежда по различен начин.

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Не ни хареса онова, което се случи през първото полувреме, и потърсихме промяна. Моята цел, като треньор на ЦСКА, не е да бъда негативен спрямо моите футболисти, а да направя така, че този отборът да върви напред. За да вървим напред, трябва да побеждаваме, да трупаме точки и да постигаме победи. Единственият начин да го правим в този цикъл от мачове е, когато ги играем сериозно. Не казвам, че нямаме желание. Напротив - виждам голямо желание във футболистите. Когато стъпят на терена, зарядът им не е такъв, какъвто ни се иска на нас.

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Имахме план за мача. Факундо и Бруно трябваше да излязат на полувремето. Единият игра 120 минути, другият - близо 80 на терена. Не искаме някой от тях да се контузи. В момента, в който излязоха на терена, Теодор даде индикация, че има проблеми от мача в четвъртък. Трябваше да вземем бързо решение. На мен ми се налага да менажирам един процес в цикъл от мачове.

Не ми е останало време на този етап да отделя внимание на Макаби. Знаем, че на тази фаза на квалификациите няма лесни отбори. Знаем колко сериозен противник е Макаби и искаме да се подготвим по най-добрия начин. Искаме да постигнем добър резултат и да зарадваме всички хора, които ни подкрепят. Работихме и искахме да бъдем тук. Искрено съжалявам, че не се получават мачовете, които до този момент играем в България. Правим някои изводи и гледаме да променяме някои неща в движение", каза Янев.

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