11-те на ЦСКА и Дунав, "червените" с много промени и любопитен състав

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Станаха ясни стартовите състави на ЦСКА и Дунав, които излизат в мач от третия кръг на efbet Лига.

Наставникът на "червените" Христо Янев прави доста промени спрямо единайсетте, които започнаха преди няколко дни срещу Карабах. В отбрана ги няма Пастор и Мартино, а на техните места стартират крилото Брахими и Йорданов.

В халфовата линия само Жордао запазва титулярното си място, а атаката е изцяло променена. Перейра и Пиедраита получават шанс за изява, а Цварц е предпочетен пред Годой и Питас.

ЦСКА - ДУНАВ

ЦСКА: 21. Лапоухов, 11. Брахими, 14. Иванов, 32. Родригес, 19. Йорданов, 6. Жордао, 30. Панайотов, 38. Перейра, 99. Ето’о, 77. Пиедраита, 10. Цварц

ДУНАВ: 33. Китанов, 2. Дилчовски, 39. Алвеш, 4. Перес, 5. Антониу, 88. Тодоров, 10. Бойчев, 14. Апостолов, 44. Видакович, 9. Валиньо, 11. Минчев

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