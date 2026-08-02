Дебрецен с втора загуба за сезона, Андреев не игра

Кризата в Дебрецен се задълбочи, след като тимът инкасира втора поредна загуба от старта на сезона в унгарската OTP Bank Liga. В истински трилър при 40-градусова жега „железничарите“ отстъпиха с 2:4 при гостуването си на Уйпещ. Българския вратар Пламен Андреев този път остана на резервната скамейка. Родният младежки национал пази при поражението в първия кръг, но рокадата и пускането на конкурента му Ердели под рамката не помогнаха особено, тъй като защитата на Дебрецен отново бе доста колеблива и допусна цели четири гола.

Двубоят започна отлично за гостите от Дебрецен, които доминираха в началните минути и се възползваха от груба грешка. Още в 11-ата минута Акош Сендрей изведе „железничарите“ напред в резултата, хвърляйки в шок трибуните.

Домакините обаче реагираха бързо веднага след задължителната пауза за вода. В 24-ата минута Етиен Аменидо възстанови равенството, взривявайки публиката с прецизен удар.

Крахът за гостите преди почивката стана пълен, когато в добавеното време на първата част Кристофер Хорват донесе пълния обрат за Уйпещ за 2:1.

През второто полувреме Уйпещ продължи да доминира и Кристофер Хорват в 61-ата минута заби втория си гол в мача, покачвайки преднината на домакините на 3:1.

В края на срещата Дебрецен се вдигна на щурм за спасение. В 89-ата минута легендарният унгарски ветеран Балаж Джуджак върна надеждите на гостите, реализирайки за 3:2.

Миг след подновяването на играта обаче Уйпещ прекърши всякаква интрига. В петата минута на добавеното време Альоша Матко се възползва от разредената отбрана на съперника и фиксира крайното 4:2.

След този мач Дебрецен остава на дъното без спечелена точка от два мача, а за тима предстои изключително тежко изпитание – сблъсък в Лигата на конференциите срещу датския гранд ФК Копенхаген идната седмица.

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