АЗ Алкмаар вдигна Суперкупата на Нидерландия след здрав бой над ПСВ Айндховен

АЗ Алкмаар е новият носител на Суперкупата на Нидерландия, след като разби действащия шампион ПСВ Айндховен, побеждавайки го с категоричното 4:0 пред собствените му фенове на стадион „Филипс“. Сблъсъкът за трофея „Йохан Кройф Шийлд“ бе предрешен още в 6-ата минута, когато звездата на домакините Джоуи Веерман получи директен червен картон за опасна игра. Оттам нататък на терена имаше само един отбор и за гостите се оказа детска игра да стигнат до успеха.

Двубоят започна с емоционална минута мълчание в памет на внезапно починалия 38-годишен съдия Роб Диперинк. Веднага след първия съдийски сигнал обаче ПСВ преживя ранен шок. Веерман влезе грубо с бутоните в главата на Мекс Меердинк и след преглед с VAR реферът Сердар Гьозюбююк го изгони. Това напълно срина тактическия план на Петер Бос, който бе заложил на изненадващия титуляр Амир Бухамди.

Пострадалият при червения картон Меердинк бързо си отмъсти на терена. При едно центриране в наказателното поле бранител на ПСВ неволно продължи топката с глава към далечната греда, където той дебнеше и я заби от голлинията в мрежата.

През втората част АЗ тотално материализира численото си предимство. Бразилската милионна покупка Уесли Патати първо пропусна чист шанс, но секунди по-късно се реваншира с феноменален индивидуален пробив и красив завършващ удар за 0:2.

Домакините тръгнаха в предни позиции в опит да спасят честта си, но бяха хванати на контраатака. При светкавично разгърнато нападение младият Елайджа Дейкстра получи топката на чиста позиция и хладнокръвно реализира своя първи официален гол за мъжкия отбор.

Крахът за шампионите стана пълен десет минути преди края. Пристигналият като свободен агент от Фейенорд Калвин Стенгс дебютира за АЗ и веднага спечели дузпа, след като бе спънат от Ярек Гасиоровски. Ро-Занджело Даал застана зад бялата точка и не сгреши за крайното 0:4.

ПСВ вкара почетен гол чрез Гасиоровски в края, но той бе отменен заради засада.

С този исторически триумф АЗ Алкмаар завоюва Суперкупата на Нидерландия за едва втори път в своята история. ПСВ Айндховен пък ще трябва бързо да забрави кошмара, въпреки че остава рекордьор по отличия в турнира с общо 15 титли. В първия кръг на Ередивизи идната седмица АЗ приема АДО Ден Хааг, докато ПСВ ще ближе рани срещу Фортуна Ситард.

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