Година по-късно играч на Реал Мадрид ще бъде изправен пред съда

Защитникът на Реал Мадрид Раул Асенсио ще бъде изправен пред съда през септември заради предполагаемо разпространение на интимни кадри с участието на непълнолетно лице, въпреки че и двете жени, сочени като пострадали, са оттеглили жалбите си срещу него. Срещу Асенсио са повдигнати две обвинения – за предполагаемо разпространение на видеозапис без съгласие и за предполагаемо споделяне на запис със сексуално съдържание, включващ непълнолетно лице.

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Той ще бъде съден заедно с трима свои бивши съотборници от младежкия отбор на Реал Мадрид. Феран Руис, Хуан Родригес и Андрес Гарсия са обвинени във връзка с предполагаемото заснемане и разпространение на видеоматериали със сексуално съдържание с участието на непълнолетно момиче и още една жена. В четвъртък съдията по делото отхвърли всички аргументи, представени от защитниците на четиримата мъже по време на предварителното изслушване. Процесът ще се проведе в Гран Канария на 3, 4 и 7 септември тази година.

Адвокатите на защитата настояваха част от доказателствата да бъде изключена от делото, включително материалите, получени след изземването на телефоните на обвиняемите от испанската полиция. В съдебни документи, с които The Athletic се е запознал, съдията постановява, че подобно изземване „не изисква съгласието на собствениците“ на телефоните, и допълва:

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„Всички обвиняеми са създали резервни копия в своите облачни акаунти, за да изтрият съдържание преди арестите си, което представлява очевиден опит да осуетят разследването на съобщените събития.“

Делото е свързано със заснемането – предполагаемо без съгласие – на сексуален контакт в частна зона на плажен клуб на Канарските острови през юни 2023 година, както и с последвалото предполагаемо разпространение на видеозаписа, отново без съгласие. Асенсио не е обвинен, че е участвал в случилото се или в заснемането на видеото. Твърди се обаче, че той е поискал записите и ги е показал на друг свой приятел, което съгласно член 77 от испанския Наказателен кодекс би представлявало две престъпления срещу неприкосновеността на личния живот.

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23-годишният футболист е обвинен в разкриване и предоставяне на трети лица на изображения, заснети без съгласие, съгласно член 197.1.3, алинеи 2 и 5 от Наказателния кодекс. И двете жени, сочени като пострадали, вече са оттеглили обвиненията си срещу Асенсио. Съдията обаче постанови, че всяка от тях трябва да потвърди тази позиция пред съда, за да бъде взета предвид. И двете продължават да обвиняват останалите трима подсъдими – Руис, Родригес и Гарсия.

Асенсио винаги е поддържал тезата си, че е невинен. През май 2025 година той публикува изявление, в което се казваше:

„Не съм участвал в никакво поведение, което да е нарушило сексуалната свобода на която и да било жена, още по-малко на непълнолетни лица. Ако в крайна сметка ми бъдат повдигнати обвинения и се стигне до открит съдебен процес, ще продължа да упражнявам правото си на защита пред съдилищата и трибуналите, на които имам пълно доверие, като отново заявявам, че не съм участвал в никакво престъпно деяние.“

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През август миналата година прокуратурата поиска присъда от две години и половина затвор за Асенсио, както и ефективни присъди за всеки от останалите трима мъже. В резюме на делото, предоставено от прокурорите на The Athletic, се твърди също, че в резултат от случилото се и двете жени страдат от посттравматично стресово разстройство.

Асенсио е роден в Лас Палмас на Канарските острови и е записал 80 мача за Реал Мадрид. Той вече е получавал повиквателна за националния отбор на Испания, но все още не е дебютирал.

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Снимки: Imago