Борнемут ще замени един млад испанец с друг

От Борнемут са постигнали споразумение със Севиля относно привличането на 22-годишния десен бек Хуанлу Санчес за 11+2 млн. евро, съобщава Фабрицио Романо.
Испанецът ще се присъедини към “черешките” като заместник на своя 21-годишен сънародник Алехандро Хименес, който миналия месец премина във Фиорентина. Санчес изигра общо 109 мача с 6 гола и 11 асистенции за първия състав на родния си клуб. Освен това е бивш младежки национал на своята страна, с която спечели златен медал от Олимпиадата в Париж.