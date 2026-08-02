Борнемут ще замени един млад испанец с друг

От Борнемут са постигнали споразумение със Севиля относно привличането на 22-годишния десен бек Хуанлу Санчес за 11+2 млн. евро, съобщава Фабрицио Романо.

Испанецът ще се присъедини към “черешките” като заместник на своя 21-годишен сънародник Алехандро Хименес, който миналия месец премина във Фиорентина. Санчес изигра общо 109 мача с 6 гола и 11 асистенции за първия състав на родния си клуб. Освен това е бивш младежки национал на своята страна, с която спечели златен медал от Олимпиадата в Париж.

🚨🍒 Juanlu to Bournemouth, here we go! Deal done and exclusive story confirmed. 🇪🇸



Sevilla receive €11m fixed fee plus €2m add-ons for the Spanish right back.



Green light for medical as negotiations revealed last night were very advanced. pic.twitter.com/YVndduzGKW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 2, 2026

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