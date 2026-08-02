11-те на Лудогорец и Ботев (Враца)

Станаха ясни стартовите състави на Лудогорец и Ботев (Враца), които се изправят един срещу друг в двубой от третия кръг на efbet Лига. Срещата стартира в 19:00 часа.
ЛУДОГОРЕЦ - БОТЕВ (ВРАЦА)
Стартови състави:
Лудогорец: 39. Хендрик Бонман, 2. Йоел Андерсон, 7. Алберто Салидо, 12. Руан Секо, 14. Петър Станич, 15. Едвин Куртулуш, 18. Ивайло Чочев, 20. Агибу Камара, 24. Оливие Вердон, 37. Бърнард Текпетей, 42. Симеон Шишков;
Ботев: 94. Марин Орлинов, 3. Сейни Сенянг, 4. Иван Горанов, 8. Антоан Стоянов, 9. Даниел Генов, 12. Илия Юруков, 36. Милен Стоев, 79. Мартин Петков, 81. Касим Хаджи, 88. Лазар Боянов, 97. Владислав Найденов.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google