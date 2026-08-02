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Финал в Лигата на нациите: Полша 1:0 САЩ! Следете мача ТУК!

  • 2 авг 2026 | 14:34
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Лидерът в световната ранглиста и победител в Лигата на нациите през 2025 година Полша играе срещу бронзовия медалист от Олимпийските игри в Париж 2024 САЩ във финала на VNL в Нинбо (Китай).

Атака на Джейк Хейнс и САЩ поведе с 5:3 в началото на двубоя. Атака на Вилфредо Леон и равенство при 6:6. Ас на Вилфредо Леон и Полша поведе с 10:9. Атака в центъра на Шимон Якубишчак и 11:10. Нова атака на Вилфредо Леон и 14:12. Бартоломей Боландж атакува мощно за 16:14. Атака на Томаш Форнал и 20:16. Атака на Матю Андерсън и 19:21. Никола Гърбич взе прекъсване за Полша. Атака на Камил Семенюк изведе поляците до геймбол при 24:20. Купър Робинсън атакува в аут и Полша спечели първата част с 25:21.

Финал в Лигата на нациите 2026:

ПОЛША - САЩ 1:0 (25:21)
ПОЛША: Марчин Коменда, Бартоломей Боландж, Вилфредо Леон, Томаш Форнал, Бартоломей Лемански, Шимон Якубишчак - Якуб Попивчак-либеро
Старши треньор: НИКОЛА ГЪРБИЧ
САЩ: Мика Кристенсън, Джейк Хейнс, Матю Андерсън, Ийтън Чамплин, Тейлър Ейвърил, Мерик МакХенри - Ерик Шоджи-либеро (Купър Робинсън, Мика Ма'а)
Старши треньор: КАРЧИ КИРАЛИ.

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