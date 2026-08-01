РБ Лайпциг не отстъпва, трансферът на Диоманде в Реал Мадрид не е сигурен

Преговорите за преминаването на Ян Диоманде от РБ Лайпциг в Реал Мадрид са в застой, след като германският клуб не е отговорил на последната оферта на кралския клуб. Според „Скай Спорт“, от РБ Лайпциг продължават да настояват за сума от 120 млн. евро плюс бонуси за 19-годишния национал на Кот д'Ивоар. Това е довело до временно прекратяване на разговорите между двете страни.

Самият Диоманде има силно желание да се присъедини към Реал Мадрид и предпочита да не пътува с настоящия си отбор за предсезонния лагер в Австрия, който започва днес. Очаква се окончателното решение за неговото участие в подготовката да бъде взето по-късно през деня.

🚨🧨 BREAKING | RB Leipzig have not responded to Real Madrid’s latest offer. As a result, negotiations have largely stalled in recent 24 hours, causing some surprise in Madrid.



If nothing extraordinary happens, Leipzig’s current plan is for Yan Diomande to fly with the squad to… pic.twitter.com/vKQrqFICVy — Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 31, 2026

Ако все пак се наложи да замине за Австрия, крилото се надява да не участва в тренировъчния процес и да пропусне приятелската среща с третодивизионния Ферл. По този начин той иска да избегне всякакъв риск от контузия, която би могла да провали евентуалния му трансфер в Мадрид.

Реал е готов да плати до 135 млн. евро за Диоманде, като в тази сума са включени и бонусите. Очаква се разговорите между двата клуба да продължат в следващите дни.

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Снимки: Imago