РБ Лайпциг не отстъпва, трансферът на Диоманде в Реал Мадрид не е сигурен

Преговорите за преминаването на Ян Диоманде от РБ Лайпциг в Реал Мадрид са в застой, след като германският клуб не е отговорил на последната оферта на кралския клуб. Според „Скай Спорт“, от РБ Лайпциг продължават да настояват за сума от 120 млн. евро плюс бонуси за 19-годишния национал на Кот д'Ивоар. Това е довело до временно прекратяване на разговорите между двете страни.
Самият Диоманде има силно желание да се присъедини към Реал Мадрид и предпочита да не пътува с настоящия си отбор за предсезонния лагер в Австрия, който започва днес. Очаква се окончателното решение за неговото участие в подготовката да бъде взето по-късно през деня.
Ако все пак се наложи да замине за Австрия, крилото се надява да не участва в тренировъчния процес и да пропусне приятелската среща с третодивизионния Ферл. По този начин той иска да избегне всякакъв риск от контузия, която би могла да провали евентуалния му трансфер в Мадрид.
Реал е готов да плати до 135 млн. евро за Диоманде, като в тази сума са включени и бонусите. Очаква се разговорите между двата клуба да продължат в следващите дни.
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